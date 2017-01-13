陸學者：陸對兩岸 應有自信和定力

我要評比

對中國大陸來說，美國總統當選人川普的台海政策仍不完全明確，為兩岸關係增添不確定性。中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津表示，大陸在處理兩岸議題時應保持戰略自信和戰略定力。

中通社引述王英津說，隨著大陸綜合國力的不斷提升，「在兩岸問題上完全可以做到沉著應對，見機行事，兵來將擋，水來土掩」。

王英津認為，總統蔡英文打著「中華民國」旗號從事「台獨」。「是漸進的、柔性的台獨」。

王英津稱，兩岸關係的核心還是政治問題，繞開政治問題這個核心討論兩岸關係是沒有意義的。

王英津說，兩岸政治關係定位問題是影響兩岸關係向前發展的根本性問題，也是影響解決其他政治難題的關鍵因素。1060113

(中央社)