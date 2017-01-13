笑與淚中 親友替16歲癌末唐寶寶慶生
3歲經確診罹患唐氏症的侯璟豪，用繪畫、跳舞，努力揮灑生命，如今，上天又給他另一考驗，1年多前被檢查出骨肉瘤，腫瘤迅速長大，目前已住進屏基安寧病房，13日是他16歲生日，親友買來蛋糕唱了生日歌，現場笑中帶淚，因為大夥都知道「活著，就是希望」。
因為唐寶寶身分，母親卓倩玉坦言，說沒有埋怨是假的，但因為他的到來，夫妻兩開始學習父母的愛永遠不會打烊，把璟豪視為「天使」，依著他的興趣，全家人一起學習黏土、繪畫，每年啟智協會辦得親子桌球賽，父子常聯手奪冠。
未料，2015年他左腦發現一處50元大小硬塊，又打亂全家原本平靜生活，隔年開刀確診是骨肉瘤，歷經化療診治，能做的、能問的，都沒放棄，但得到的答案都一樣，醫生說，想做什麼就去做，評估存活時間只剩2個月。
卓倩玉哽咽地說，孩子知道自己生病，原本能夠自己吃飯、如廁都需要大人幫忙，他自責的不斷說對不起，「但我這個做媽的才真正想要跟他道歉」。
「這個時候真的不想帶著任何遺憾離開」，生日派對上，醫院護理師買了蛋糕，桌球教練透過電話為他祝賀，還有特教學校同學以手機視訊，現場則有社工裝扮耶誕老公公，彌補因治療錯過的耶誕節，同時獲頒周大觀基金會癌末喜憨鬥士。
侯璟豪常不自覺的摸著慢慢變大的腫瘤直說，「大頭、大頭」，家人看了不捨，總會牽起他的手摸了又摸，並在耳邊輕語「你辛苦了」，希望他接下來的日子都是幸福的。
(中時)
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