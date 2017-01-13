春節趕工防意外 北市啟動春安勞檢計畫

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台北市勞動局今天說，春節將近，各行業趕工、歲修等作業增加，部分危險性較高行業可能因趕工而疏忽安全管理，極易造成職業災害，即日起至2月13日止，啟動春安勞檢計畫。

勞動局長賴香伶表示，為加強春節前後工作者安全，13日啟動春安勞動檢查計畫至2月13日止，由勞動檢查處至本轄內高風險作業工作場所實施檢查，以督促雇主落實勞動法令，讓勞工安心工作。

她說，也會針對各級校園營繕工程加強檢查，避免寒假及年節期間因趕工而發生災害，讓校園能安全順利開學，並彰顯執行春安勞動檢查決心。

勞動檢查處處長江明志指出，13日共檢查10個校園工程、3個建築工程及其他高風險工作場所，包含溫泉業、台北轉運站及台北101大樓燈光拆除等22家事業單位。

檢查結果有28家次違反職業安全衛生相關法令規定，總計通知改善57項次、部分停工4項次、罰鍰24項次，罰鍰金額共新台幣74萬元。

勞檢處說，現值歲末年終，營造工地進入年節前趕工高峰期，部分行業也逐漸面對繁忙高峰期，雇主容易因此疏忽安全防護設施及管理，或讓勞工超時工作而發生過勞，會透過春安勞檢稽查。

賴香伶也呼籲勞工應加強自身工作安全警覺及遵守安全紀律外，也提醒各事業單位應積極提升管理能力，依勞動法全面做好各項作業安全衛生防護及工作管理。1060113

(中央社)