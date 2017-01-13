特教學生製蛋糕 探訪老人養護中心
國立嘉義特殊教育學校40名高職部學生今天帶著親手製的100份蛋糕，探訪老人養護中心，並為老人搥背、按摩，場面溫馨。
這群特教生今天在校長許碧雲及師長帶領下，前往嘉義縣溪口鄉開元殿福松老人養護中心探視，希望藉由公益活動，探索與認識生命的意義，尊重與珍惜生命的價值。
為了這次志願服務活動，校方邀請社工師舉辦行前訓練，教導志工服務要點及接待老人禮儀，並由教師帶領學生製作蛋糕，展現職業教育的實作成果。
許碧雲表示，當校方安排學生奉茶給老人的時候，有些口語、表達能力還不錯的學生，甚至與老人分享自己生活中的趣事，場面溫馨。
在許碧雲的帶領下，學生們貼心地為老人搥背、按摩、分贈蛋糕、演唱，藉由學生與老人零距離的互動，期待學生能從中學習到尊重與關懷。1060113
(中央社)
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