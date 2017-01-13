新聞深喉嚨》大陸追殺我外館 政府除了遺憾還能怎樣？

新聞深喉嚨》/中天新聞提供

奈及利亞是西非大國，也是我國在非洲最重要的據點之一，而且我駐奈及利亞代表處是掛著「中華民國」的招牌！鮮為人知的是，中華民國跟奈及利亞的非官方邦誼匪淺，最大功臣莫過於前行政院長孫運璿，1964年，時任台電總經理孫運璿，因為在台電的成績受到世界銀行的青睞，前往當時受世界銀行扶助的奈及利亞國家電力公司，擔任執行長一職。

任職三年間，孫運璿率領國際團隊推動尼日河水力發電計畫，奈及利亞的發電量在其任內增加了88%，還被尊稱為非洲「光明鬥士」！如今，奈及利亞命我代表處撤離首都，換牌，削權，減人。

首先，在聖多美普林西比與我斷交時，部分輿論與民進黨立委拚命宣傳「邦交無用論」，現在有實質意義的重要非邦交國也遍地烽火怎辦？第二，國民黨時期的老本敗光了，前人的努力，昔日的交往，已經不再能撐起台奈的非正式邦誼，「踏實外交」真能另闢蹊徑？第三，請問現在的新政府，每次只會回應「傷害台灣人民感情」，但是當大陸根本不在乎「傷害台灣人民感情」的時候，能怎麼辦？

12日上午傳出奈及利亞逼趕我代表處，下午民進黨立委蔡適應就爆料指出，中國大陸外交部長王毅此次出訪，奈及利亞伸手要了200億美元貸款，並要求大陸支持奈及利亞擔任聯合國非常任理事國，可見大陸的「凱子外交」手法花多少重本，提醒外交部應密切注意，大陸是否會採取相同金援手段，接觸非洲的史瓦濟蘭、布吉納法索這2個友邦。

問題是，12日上午，蔡總統在瓜地馬拉才被瓜國總統當面要求金援不是？12月底，聖多美普林西比與我斷交時，民進黨立委，甚至外交部長李大維同樣責怪友邦「貪財」，但國際政治不就是這樣？難道我方就沒有「金援」？重點是難道聖多美普林西比，奈及利亞是突然變得「貪財」嗎？蔡總統所謂「踏實外交」根本就是件「國王新衣」，難道「裝睡的人真的叫不醒」嗎？

13日驚傳全球前三大的達美航空預計取消在台灣唯一航線，也就是每天飛航一班的台北—東京航線，將於今年5月24日起停飛，同時達美航空在台辦公室也會一併撤離，外界解讀達美航空將退出台灣市場。但事實上，達美的台北─東京航線載客率都有八成以上，表現不差。對此，有航空業者點出一是達美航空將與大韓航空擴大共用班號，屆時可從首爾串聯亞洲飛往北美的旅客。另一原因是日本東京成田、羽田機場正進行航空公司飛航調整，造成達美航空航班必須縮減，因此達美航空決定停航台北—東京成田航線。算算，這已經是近年來第三家倒閉或是縮減在台業務的航空。威航，興航可以怪罪林明昇經營不善，但達美呢？台灣的邊緣化危機，是否已經不可逆了？

漁業署公文曝光，內容讓全國人民都驚呆了！台灣漁船在沖之鳥海域捕魚，日本公務船來了，竟然是外交部通報漁業署，漁業署再通知漁民快跑，這跟當年的「兒皇帝」有什麼兩樣？說好的護漁呢？前些日子大張旗鼓慶祝日本交流協會加了「台灣」兩字，說是什麼外交大突破，但換了一塊台日交流協會的招牌，卻丟了一片漁場，這算盤到底怎麼打的？難道我們還要下跪謝恩？

美國有線電視新聞網（CNN）依據不具名人士報導，稱俄羅斯掌握美國總統當選人川普（Donald Trump）的機密。川普在台北時間12日凌晨召開記者會時，當場駁斥CNN的報導，直指其報導是「假新聞」，並說不會接受該媒體記者的提問。

川普在記者會中直接點名CNN報導「假新聞」，出席該記者會的CNN記者阿科斯塔（Jim Acosta）表示，「既然你攻擊我們，你可以給我們問一個問題嗎，總統先生」，川普指著該記者回應，「你不要這麼粗魯」，又說「我不會給你一個問題，你們是假新聞」。雙方僵持約1分鐘，川普才讓下一名記者發問。內定白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）也警告CNN記者，如果下次再這麼做，就會把他趕走。這一幕，全球都驚呆了，川普到底為何這麼生氣，其中有什麼八卦嗎？

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(中時電子報)