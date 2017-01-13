彰縣抽驗年節食品 竹笙違規最多
農曆年節將至，彰化縣衛生局針對市售年節食品抽驗108件，結果有7件不合格，其中3件為竹笙。
衛生局指出，竹笙被驗出不合格為漂白劑二氧化硫過量，已要求不合格的產品下架禁止販賣，依法進行裁處。
衛生局前往大賣場、超市、傳統市場以及食材盤商等，針對年節食材像是豆製品（豆乾、豆腐）、肉類加工品以及堅果加工類食品等8大類產品，抽驗108件，檢驗結果出爐，有7件不合格。
不合格的產品中有1件紅棗檢出殘留農藥超量，3件竹笙、1件金針及1件酸菜檢出漂白劑二氧化硫超量，1件高山箭筍檢出防腐劑苯甲酸超量。對於不合格的產品已在第一時間勒令販賣商下架不得販售，依法裁處，並移請業者所屬縣市的衛生局進行處理。
衛生局指出，二氧化硫過量主要是使用了亞硫酸鹽所致，但可能對氣喘患者誘發氣喘等不適症狀，建議消費者在選購年節食品時不要買太白、太鮮豔或是有異味的產品，在烹調之前可以先用清水浸泡30分鐘，同時開蓋烹煮，讓二氧化硫揮發，而醃漬蔬菜多為散裝，可能有較高的鹽分，也建議在烹調前以清水沖洗浸泡。
衛生局表示，採購年節食品應掌握餐廳環境衛生、加熱時間足夠、保存溫度適當等原則，開心健康過好年。1060113
(中央社)
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