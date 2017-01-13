兩岸進出口貿易 2016年下降

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中國大陸海關總署今天公布，2016年全年大陸與台灣進出口貿易額降幅為4.5%。

中新社報導，大陸海關總署官方網站公布的最新統計數據顯示，2016年兩岸進出口貿易額為1796億美元，年減4.5%。其中，大陸對台出口403.7億美元，年減10.1%；大陸自台進口1392.3億美元，年減2.8%。

從單月看，2016年12月，兩岸貿易額為185.6億美元。大陸對台出口38億美元，自台灣進口147.6億美元。

大陸與香港2016年進出口貿易額也下降，進出口為3052.5億美元，年減11.1%。其中，大陸對香港出口2883.7億美元，年減12.7%；但大陸自香港進口168.8億美元，年增32.4%。1060113

(中央社)