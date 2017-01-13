陸2016旅遊總收入 估逾21兆

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新華社報導，大陸2017年全國旅遊工作會議上午公布，大陸2016年旅遊總收入預計達人民幣4.69兆元（約新台幣21.574兆元），年增13.6%。

報導引述會議內容指出，2016年大陸國內旅遊人數繼2015年首次突破40億人次後，繼續兩位數成長，全年有望超過44.4億人次；大陸國內旅遊收入同樣保持兩位數成長，預計達到3.9兆元。

此外，在入境大陸旅遊人數上，預計2016年可達1.38億人次，年增3.8%；其中外國人接待人數2815萬人次，成長8.3%。國際旅遊收入預計為1200億美元，成長5.6%。出境旅遊人數預計將達到1.22億人次，年增4.3%。

大陸專家預估，2016年大陸入出境總人次將超過2.6億人次，入境遊人數超過出境遊1600萬人次；中國大陸將繼續保持世界第一大出境旅遊客源國和第四大入境旅遊接待國地位。

大陸國家旅遊局局長李金早表示，中國現仍處於對資源依賴較高的粗放型旅遊大國階段，從現在到邁入世界旅遊強國行列需要實施「三步走戰略」。

他表示，第一步，大陸將從粗放型旅遊大國發展成為比較集約型旅遊大國（2015至2020年）；第二步，則發展成為較高集約型旅遊大國（2021至2030年）；第三步，必須成為高度集約型的世界旅遊強國（2031至2040年）。1060113

(中央社)