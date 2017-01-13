高職密醫看診 高雄地檢署偵辦

高雄地檢署接獲民眾檢舉前金區某診所容留僅高職學歷密姓醫看診，衛生局表示，全案涉有違反醫師法第28條規定，警方現場查扣電腦、病歷等資料並帶回涉案人員。

高雄地檢署接獲檢舉，10日指揮高雄市警局，會同高雄市衛生局、健保署高屏業務組等單位前往調查。

衛生局表示，稽查人員與警察局刑大偵八隊、新興分局員警進入診所，看到曹姓男子在診間內對1名民眾問診，診間外有2名女子坐在椅子上候診，另有2名女子吊掛點滴躺臥在床。

衛生局表示，曹男坦誠僅有高職畢業，沒有醫師執照即從事醫療行為，另有鍾姓女子坦誠為高職畢業，不具藥事人員或護理人員執照從事藥品調劑及注射等醫療輔助行為，全案已移送地檢署偵辦中。1060113

(中央社)