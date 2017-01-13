翁立友公益演唱會助弱勢 殯葬園區響應減免回饋
苗栗縣議員李文斌創辦阿斌哥大愛協會後，長期濟助弱勢關懷清寒學生，並提供急難救助及喪葬補助等，另將於2月18日邀歌手翁立友等藝人舉辦公益演唱會，嘉惠更多弱勢。嶄新完工的福祿壽殯葬園區響應做愛心，啟用後將針對弱勢家庭提供減免或減輕喪葬費負擔。
《愛心暖心助弱》公益演唱會，將邀請台語天王翁立友、原住民冠軍歌手梁智凱、新生代歌后謝金晶及美聲校長蔡芸芸，在苗北藝文中心接力演唱。李文斌與理事長蔡坤松，13日下午邀請翁立友等人到苗栗宣傳暖身，與縣長徐耀昌和來賓合唱《堅持》，也象徵做愛心堅持不斷。
公益演唱會也獲得京元電子等熱心企業大力相挺，下月18日在苗北登場，採售票入場，票價不分區單一價格每張800元，所得其中30萬捐縣府投入社福救助，其餘挹注大愛協會繼續老人送餐及關懷弱勢。
已完工即將啟用的後龍福祿壽殯葬園區，在李文斌與蔡坤松號召下，響應企業回饋社會幫助弱勢，未來將提供縣內貧困家庭減免或減輕喪葬費用的負擔，甚至其他協助。
業者表示，園區即將邁入營業階段，基於企業回饋地方的精神，配合原先的開發計畫，縣內低收入戶火化免費及最高1萬元的設施費用減免，然經李文斌大力爭取，決定啟用後將擴大回饋第一款低收入戶，最高免收冰存、靈堂、禮廳及樹葬區等使用費用，其他二、三款低收入戶亦增加減免範圍。
福祿壽生命藝術園區佔地28公頃，採低密度開發，為國內首座多功能的殯葬服務設施，擁有火化場、殯葬館、納骨塔、火化土葬、土葬區及樹葬區，以先建公園再蓋設施的概念，將設施融入綠地，園區綠化覆蓋率高達90%以上。
建築主體上層納骨樓以左右各兩個圓的造型串聯一起，象徵生命的無限循環，中層外圍用格柵包覆，兼具穿透感及隱密性，下層大廳及火化室則為方形底座，引用的是古人講述天圓地方的概念，不僅強調機能，更是結合傳統精神及現代化建築美學。
(中時)
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