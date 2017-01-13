《小明星大跟班》收視第1 吳宗憲今晚爽吃海膽

吳宗憲吃海膽表情誇張。（中天提供）

小Call想撿掉在地上海膽吃。（中天提供）

小Call誇張行徑讓來賓都看不下去。（中天提供）

中天10點線綜藝節目《小明星大跟班》收視亮眼，常居同時段綜藝節目收視冠軍。12日主題為「電視人澄清大會2」，沈玉琳、趙正平、楊大衛、小天、喬喬、阿布以及藝人小鐘、詹維中、林秀琴、詹子晴等暢談電視工作者的心路歷程，收視平均達0.67，總收視人口達34萬9千人。沈玉琳和小鐘爆料憲哥錄影時，若沒正妹就會鬱鬱寡歡，有正妹就會變得妙語如珠，收視更飆高至0.9。

13日晚間播出「窮光蛋也想吃好料！高檔美食對賭大會！」邀請多位藝人PK，夏語心介紹超強海膽創意料理，美味程度讓憲哥表情浮誇大喊：「如果我有誇張，我是小狗！」窮光蛋代表小CALL驚見有一顆海膽掉到地板，她便趕緊撿來吃，讓其他來賓都看不下去「小CALL不要這樣，我們請你!」場面混亂逗趣。更多精彩內容請鎖定每周一至周五晚間10點《小明星大跟班》。

(中時)