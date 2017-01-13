日本列島急凍 氣象廳發出大雪預報 呼籲民眾少出門

日本氣象預測，14、15日北日本上空有零下42度、今冬最冷的寒流流入，北日本到西日本將下大雪，今後大雪的範圍將擴大，東日本和西日本的太平洋方面也將積雪，可能對交通造成影響，呼籲民眾沒有急事盡量別外出。

日本北海道各地13日清晨觀測到今冬的最低溫，占冠村為零下29.2度，北海道幌加內町14日下午1時的積雪已達1公尺76公分。14、15日寒流來襲，氣溫還可能降到零下30度以下。

氣象廳主任預報官松本積13日召開記者會指出，14、15日以北日本到西日本的日本海沿岸為主的地區將吹起暴風雪，今後大雪的範圍還將擴大。北日本的日本海沿岸和以北陸為主的地區大雪將持續到16日。

此外，東日本和西日本的太平洋沿岸也將積雪，平地也可能有局部的大雪。受到日本海方面的寒流越過山向東侵入的影響，愛知、三重縣、廣島、大阪、京都以及四國等地都可能積雪。氣象廳預測各地至14日中午的降雪量，北陸地方約90公分、東海、關東甲信地方約70公分等。

氣象廳呼籲，暴風雪可能對交通造成影響，民眾必須留意電車、巴士等交通受阻、農業設施受害等，若沒有急事盡量別外出。雪崩和落雪等也可能造成路面凍結、停電、水管結凍等。

國土交通省也呼籲民眾沒有急事盡量別外出或開車，開車時最好盡快換成冬季用的雪胎，以免車輪打滑。

(中時)