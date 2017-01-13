日本列島急凍 氣象廳發出大雪預報 呼籲民眾少出門
日本氣象預測，14、15日北日本上空有零下42度、今冬最冷的寒流流入，北日本到西日本將下大雪，今後大雪的範圍將擴大，東日本和西日本的太平洋方面也將積雪，可能對交通造成影響，呼籲民眾沒有急事盡量別外出。
日本北海道各地13日清晨觀測到今冬的最低溫，占冠村為零下29.2度，北海道幌加內町14日下午1時的積雪已達1公尺76公分。14、15日寒流來襲，氣溫還可能降到零下30度以下。
氣象廳主任預報官松本積13日召開記者會指出，14、15日以北日本到西日本的日本海沿岸為主的地區將吹起暴風雪，今後大雪的範圍還將擴大。北日本的日本海沿岸和以北陸為主的地區大雪將持續到16日。
此外，東日本和西日本的太平洋沿岸也將積雪，平地也可能有局部的大雪。受到日本海方面的寒流越過山向東侵入的影響，愛知、三重縣、廣島、大阪、京都以及四國等地都可能積雪。氣象廳預測各地至14日中午的降雪量，北陸地方約90公分、東海、關東甲信地方約70公分等。
氣象廳呼籲，暴風雪可能對交通造成影響，民眾必須留意電車、巴士等交通受阻、農業設施受害等，若沒有急事盡量別外出。雪崩和落雪等也可能造成路面凍結、停電、水管結凍等。
國土交通省也呼籲民眾沒有急事盡量別外出或開車，開車時最好盡快換成冬季用的雪胎，以免車輪打滑。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。