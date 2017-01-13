誇張密醫問診14年 領時薪180元

高巿警刑大偵八隊取締曹姓男子（右）無照執醫時，他正在診間替病患看診。（曹明正翻攝）

偵辦誇張密醫，高巿警刑大偵八隊查出，杏安診所5年前由89歲鄭姓醫生接手執醫，但55歲曹男僅有高職藥學科學歷，竟早在2003年就在診所看診，到被查獲為止，已當了14年密醫。當時鄭男因為考量他有固定病人，才讓他繼續從事醫師工作。

由於鄭男不會用電腦，病歷都是寫完，再由曹男幫忙輸入電腦，因此沒醫師執照的曹男，只領固定時薪180元，有替病人打針或點滴，才另抽成50元。此外，診所61歲詹姓、58歲鍾姓及63歲施姓等3名護理人員也都不具護理師資格。

(中時)