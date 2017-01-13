小鐘《旅行應援團》大快朵頤 背後原因好心酸

小鐘裝可愛。（衛視中文台提供）

苗可麗帶著《旅應》到台中尋打卡美食。（衛視中文台提供）

衛視中文台《旅行應援團》本週到台中找熱門的打卡美食，在地人苗可麗推薦頂級燒肉店，食材超澎派，邵庭迫不及待想品嘗，無奈還是對抗不了衰運，被大家虧說是不是男友回來，讓邵庭立刻嬌羞回應：「討厭！」甜蜜幸福溢於言表。

運氣跟感情生活究竟能不能成正比，女主持人邵庭從外景開始就一直被大家虧沒淨身，只有男友不在身邊的時候，「食運」好一點，此次到了台中，她衰運連連，果真是男友在身邊，反觀小鐘整集大快朵頤，不料小鐘自爆：「半年沒碰女人了。」引起在場人大笑！

衛視中文台《旅行應援團》每週六晚間7點首播。

(中時)