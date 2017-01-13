小甜甜霸氣M字腿 張立東怒嫌：髒東西
王少偉日前錄影導致腳傷，好友小甜甜（張可盷）展現義氣，在台視《綜藝３國智》為他代打玩「衝出好彩頭」遊戲，在偌大場地內全力防守對方進入達陣區！
小甜甜一上場便擺出有如相撲力士的姿勢，大方張開Ｍ字腿、狂搖上半身使出「甩奶功」，還在場內嘗試變魔術還差點摔倒，企圖分散對手張立東注意力，氣的張立東立刻扭頭怒嗆：「我不看『髒東西』、這樣會長針眼，妳快把自己變不見啦！」小甜甜渾身解數阻擋對方得分，最後成功幫王少偉奪勝。
(中時)
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