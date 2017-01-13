《時來運轉》英超雙紅會 利物浦偏偏陷低潮

本季第一場雙紅會在去年11月上演，曼聯因為是客隊，所以穿著藍色球衣出賽。（美聯社資料照）

對利物浦和曼聯來說，此役都有輸不得的壓力，踢法上可能相對保守，出現高比分的可能性不高，也不排除重演本季首次對決的0比0。我們來聽聽中時資深體育記者李弘斌怎麼說？

英超「紅魔」曼聯與「紅軍」利物浦將在台灣時間16日凌晨上演傳統好戲「雙紅會」，排名暫居第2的利物浦卻在最不合適的時候拉警報，在英超、足總盃、聯賽盃陷入3連不勝、連2場沒進球的低潮，作客曼聯主場老特拉福面臨硬仗。

相較之下，落後利物浦5分、暫居第6的曼聯，最近則在各項賽事拉出10連不敗的高潮。若能在這場雙紅會取得勝利，與利物浦的差距縮小到2分，也許爭冠還不算完全絕望；萬一輸球，則連前4名恐怕都有困難。

對利物浦和曼聯來說，此役都有輸不得的壓力，踢法上可能相對保守，出現高比分的可能性不高，也不排除重演本季首次對決的0比0。畢竟相對於輸球，和局對兩隊來說都是可以接受的結果。

瑞典神塔伊布拉希莫維奇本季英超攻入13球暫居第2位。（美聯社資料照）

曼聯走出上半季中段的低潮，瑞典「神塔」伊布拉希莫維奇維持老當益壯的身手，本季已有13顆英超進球，只落後切爾西前鋒柯斯塔1球。中場有老將卡里克專司防守，讓法國「魔人」普巴可以逐漸展現世界紀錄轉會費的全能身手，戰績也扶搖直上。

曼聯除了主場優勢與近況佳，陣容也相對完整，只有象牙海岸後衛拜利因非洲國家盃缺陣。相較之下，塞內加爾邊鋒馬內出征非洲國家盃，他的缺席對利物浦的攻擊影響就大得多。紅軍隊長韓德森、後衛馬提普、攻擊中場庫提紐傷癒歸隊，恢復狀況是否足以在老特拉福踢滿90分鐘？也是另一個疑問。

(中時電子報)