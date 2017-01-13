瑞芳警服務無國界 外籍遊客好感謝
瑞芳交通分隊警員周承緯、趙汝升，昨日晚間在九份疏導交通時，在九份基山街上方公車站，遇到來自日本的女遊客，神情緊張的跟他們兩位求助，員警先行安撫情緒後才了解是他的背包不見了。
警方說，矢本小姐他和家人來台灣旅遊，從台北搭乘公車前往九份，在下車後進九份老街準備買東西時，才發現自己的黑色包包不見了，裡面有他的全部證件、今晚住宿的資料還有錢包，他立即沿路往外尋找，等出老街口剛好看到新北瑞芳警分局的員警，於是急忙向前，用夾雜英文的日語向員警求助。
好在員警周承緯英文程度不錯，在了解矢本小姐的問題後，並且安慰緊張的情緒，另一方面聯絡客運業者，依照描述公車司機的特徵，終於查出矢本小姐的背包遺落在基隆客運的公車上。
後來終等到該輛公車返程，也尋獲矢本小姐的黑色包包，矢本小姐也因此破涕為笑。對於台灣警察的助人精神，矢本小姐與家人非常感激，也對台灣警察留下非常深刻的印象。
(中時)
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