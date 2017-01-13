高鐵局：延伸花900億 到屏東只快9分鐘

交通部高鐵局將對高鐵延伸到屏東進行可行性評估，局長胡湘麟今天說，若沿著台鐵新闢隧道初估花得8、900億元，但左營到屏東只比台鐵快9分鐘。

交通部將於今年啟動高鐵延伸到屏東縣的可行性評估，可能方案包括與台鐵共軌、沿台鐵新闢隧道及其他新闢路線等3方案。

對此，高鐵局長胡湘麟今天表示，若是選擇方案一和台鐵共軌，預估得花新台幣數百億元，但是考量路線容量限制，目前1小時只能開行10班，高鐵1小時最多只能開出1至2班，且行車時間和台鐵差不多。

若是選擇方案二沿台鐵新闢隧道，胡湘麟初估得花上8、900億元經費，但是由於路線和現行台鐵路徑相同，轉彎半徑大無法提速，因此左營到屏東也只比台鐵自強號快9分鐘。

至於方案三，他指出，過去興建高鐵時並沒有預留分岔點，因此只能選擇從台南往南後經燕巢岔出直達屏東，不只經費得花上千億元，高雄路段還可能得暫停營運，得將部分橋樑拆除重建，影響甚鉅。

胡湘麟表示，過去高鐵興建時，可行性評估做了18個月，這次可行性評估還沒有時程表，預計將針對各種可能路線方案，進行技術、市場、法律、土地、經濟、財務及環境評估。1060113

(中央社)