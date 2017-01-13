勸募愛心 判死法官自彈自唱
高等法院今天舉行愛心義賣及高院好聲音歌唱比賽，曾將八里雙屍命案凶手謝依涵判處死刑的高院法官邱忠義及對殺妻女凶手李宏基判死定讞的最高法院法官王國棟都上台自彈自唱。
台灣高等法院今天與伊甸社會福利基金會合作，在司法大廈三樓大禮堂，共同舉辦「寒冬送暖愛心義賣活動」，邀請司法院、台灣高等法院檢察署及台北地方法院等機關長官及同仁共同響應，司法院長許宗力也會蒞臨共襄盛舉，希望透過同仁齊力拋磚引玉，幫助身心障礙的弱勢族群，提升司法親民形象，所得金額也全數捐出去給伊旬基金會。
高院發言人周盈文說，這次愛心活動同時舉辦第二屆「高院好聲音」，多位法官及同仁報名參加，以優美歌聲散播歡樂，「歡歡喜喜唱好歌，自自冉冉行善事」。
第一位上台演唱的是最高法院法官王國棟，他自嘲上回只拿到第四名，希望這次可以進入前三名；第二位上台演唱的是台灣高等法院法官邱忠義，演唱董小姐，獲得台下熱烈歡迎。1060113
(中央社)
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