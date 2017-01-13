陸推出兒童膳食指南 籲多攝取鈣鐵
大陸中國營養學會近日發布學齡兒童膳食指南，對學齡兒童的飲食、運動等方面提出建議，呼籲多吃含鈣和鐵的食物。
羊城晚報今天報導，指南提出，學齡兒童的早餐提供能量應占全天總能量的25%至30%，午餐占30%至40%，晚餐占30%至35%。
此外，學齡兒童要經常吃含鈣豐富的奶及乳製品和大豆及其製品等，以保證鈣的足量攝入，促進骨骼的發育和健康。
他們也要經常吃含鐵豐富的食物，如瘦肉等，同時搭配富含維生素C食物，如新鮮的蔬菜和水果；還要經常吃含維生素D豐富的海魚、蛋黃等食物。
指南也建議經常進行戶外活動，以促進皮膚合成維生素D，有利於鈣的吸收和利用。
在攝取量方面，指南建議每天喝奶及乳製品300毫升或相當量乳製品，可以選擇鮮奶、優酪乳、奶粉或乳酪。
同時，6歲至10歲兒童每天800至1000毫升，11至17歲青少年每天1100至1400毫升；天氣炎熱或運動時出汗較多，應增加飲水量。飲水時應少量多次，不要感到口渴時再喝。1060113
(中央社)
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