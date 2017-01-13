大愛協會公益演唱助弱勢 金曲歌王力挺
由苗栗縣議員李文斌創辦的阿斌哥大愛協會，今天於苗栗縣政府大廳舉辦「愛心暖心助弱」公益演唱會記者會，金曲歌王翁立友現身力挺，售票全數所得作為慈善以及捐助弱勢使用。
阿斌哥大愛協會長期以來透過每日送便當給獨居長輩、緊急危難、喪葬救助等方式幫助弱勢家庭，李文斌指出，今年特地舉辦「公益」演唱會，希望藉由傑出藝人的表演，提供弱勢族群五星級的娛樂饗宴，同時喚醒社會大眾一起「做愛心」。
演唱會中，除了和李文斌私交甚篤的台語金曲歌王翁立友跨刀相助外，新生代台語歌后謝金晶、苗栗縣在地的原住民冠軍歌手梁智凱和美聲校長蔡芸芸，也都會帶來精彩的演出。
阿斌哥大愛協會指出，演唱會採售票制，單一票價新台幣800元，售票所得其中30萬元將捐贈苗栗縣政府作為社福救助支出，其餘款項將持續進行無依老人送餐服務與弱勢家庭喪葬費補助、貧困學童就學協助等用途。
「愛心暖心助弱」公益演唱會將於2月18日晚上7時20分在苗栗縣苗北藝文中心演藝廳舉行，想要購票的民眾可打電話至阿斌哥大愛協會037-733198洽詢。1060113
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。