大愛協會公益演唱助弱勢 金曲歌王力挺

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由苗栗縣議員李文斌創辦的阿斌哥大愛協會，13日於苗栗縣政府大廳舉辦「愛心暖心助弱」公益演唱會記者會，金曲歌王翁立友（圖）現身力挺，售票全數所得將做為慈善以及捐助弱勢使用。中央社記者管瑞平攝 106年1月13日

由苗栗縣議員李文斌創辦的阿斌哥大愛協會，今天於苗栗縣政府大廳舉辦「愛心暖心助弱」公益演唱會記者會，金曲歌王翁立友現身力挺，售票全數所得作為慈善以及捐助弱勢使用。

阿斌哥大愛協會長期以來透過每日送便當給獨居長輩、緊急危難、喪葬救助等方式幫助弱勢家庭，李文斌指出，今年特地舉辦「公益」演唱會，希望藉由傑出藝人的表演，提供弱勢族群五星級的娛樂饗宴，同時喚醒社會大眾一起「做愛心」。

演唱會中，除了和李文斌私交甚篤的台語金曲歌王翁立友跨刀相助外，新生代台語歌后謝金晶、苗栗縣在地的原住民冠軍歌手梁智凱和美聲校長蔡芸芸，也都會帶來精彩的演出。

阿斌哥大愛協會指出，演唱會採售票制，單一票價新台幣800元，售票所得其中30萬元將捐贈苗栗縣政府作為社福救助支出，其餘款項將持續進行無依老人送餐服務與弱勢家庭喪葬費補助、貧困學童就學協助等用途。

「愛心暖心助弱」公益演唱會將於2月18日晚上7時20分在苗栗縣苗北藝文中心演藝廳舉行，想要購票的民眾可打電話至阿斌哥大愛協會037-733198洽詢。1060113

(中央社)