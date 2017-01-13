吳敦義選黨主席 競選歌曲義無反顧
前副總統吳敦義參選中國國民黨主席，競選辦公室預計年後成立，競選團隊執行長張顯耀、發言人群等陸續就位；由吳敦義作詞、「砰砰阿峰」作曲的競選歌曲「義無反顧」也出爐。
吳敦義宣布參選後，已在卸任副總統辦公室同棟樓找到競選辦公室，占地約30坪，目前正在施工，因農曆年前裝潢工人較難找，預計年後成立。
吳敦義競選團隊成員陸續浮出檯面，包括執行長為前陸委會副主委張顯耀，發言人群有台大教授林火旺、實踐大學教授江岷欽、前國民黨籍立委李慶華等，吳敦義方面也與前行政院發言人鄭麗文接觸中。
至於競選辦公室主委，一度傳出可能由前海基會董事長林中森接任，但林中森身體欠佳，將另做考量。
「義無反顧」歌詞提到「吾黨團結抵艱難，民之所欲常在黨心，一心一德抵艱難，莫忘黨徽光芒要自強」，由吳敦義寫詞，「砰砰阿峰」編曲，「仗義青年團」演唱。不過，內容尚未定案，會再徵詢各界意見。
此外，黃復興黨部票源是這次國民黨主席選舉，各參選人主要爭取對象。吳敦義表示，「黃復興應該會很公正選擇」；住在眷村的長者，因多數眷村已改建，這部分較少接觸，需要更加著力。1060113
(中央社)
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