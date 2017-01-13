呼應川普 傳鴻海夏普評估在美設面板廠

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「日本經濟新聞」報導，鴻海及旗下的夏普考慮在美國設液晶面板廠。美國總統當選人川普主張製造業回歸美國，鴻海、夏普可能意識到這點，期待在家電市場龐大的美國生產。

夏普的高層今天坦承，有關夏普在美國設廠投資的計畫，目前正在研議中，將審慎地做出判斷。投資計畫是受到軟銀集團社長孫正義的勸進。

報導說，鴻海與合作對象孫正義似乎已聯手向美國總統當選人川普（Donald Trump）表示，將在美國進行大型投資，以創造就業機會。鑑於川普主張製造業回歸美國一事，鴻海、夏普期待能在電視機等家電市場龐大的美國生產。

鴻海、夏普共同出資生產液晶面板的公司，去年底宣布將在中國大陸廣州市新設立電視機用的液晶面板全球最大規模工廠，與廣州當地政府共投資1兆日圓（約新台幣2800億元），目標2018年秋天啟動生產。

有關在美國投資的金額、工廠的啟動時間表等，目前尚未決定，但有可能與在廣州設立新廠一樣，投資額約1兆日圓。1060113

(中央社)