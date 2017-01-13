呼應川普 傳鴻海夏普評估在美設面板廠
「日本經濟新聞」報導，鴻海及旗下的夏普考慮在美國設液晶面板廠。美國總統當選人川普主張製造業回歸美國，鴻海、夏普可能意識到這點，期待在家電市場龐大的美國生產。
夏普的高層今天坦承，有關夏普在美國設廠投資的計畫，目前正在研議中，將審慎地做出判斷。投資計畫是受到軟銀集團社長孫正義的勸進。
報導說，鴻海與合作對象孫正義似乎已聯手向美國總統當選人川普（Donald Trump）表示，將在美國進行大型投資，以創造就業機會。鑑於川普主張製造業回歸美國一事，鴻海、夏普期待能在電視機等家電市場龐大的美國生產。
鴻海、夏普共同出資生產液晶面板的公司，去年底宣布將在中國大陸廣州市新設立電視機用的液晶面板全球最大規模工廠，與廣州當地政府共投資1兆日圓（約新台幣2800億元），目標2018年秋天啟動生產。
有關在美國投資的金額、工廠的啟動時間表等，目前尚未決定，但有可能與在廣州設立新廠一樣，投資額約1兆日圓。1060113
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。