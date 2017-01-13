韓外長：日使領館前立慰安婦少女像欠妥

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南韓外交部長官尹炳世今天出席國會外交統一委員會全體會議時，就在日本駐釜山總領事館前新設的慰安婦少女像表示，國際社會普遍看法是在外國使領館前立像或安置設施均不妥。

南韓聯合新聞通訊社引述尹炳世表示，日本政府對南韓民眾在日本駐釜山總領事館前又新設慰安婦少女像的反應強烈。

尹炳世解釋說，南韓政府並不反對立像，只是對於立像地點問題，則需要各方凝聚智慧。

日本政府為抗議南韓民間團體在日本駐釜山總領事館前設立慰安婦少女像，9日召回日本駐韓大使長嶺安政和駐釜山總領事森本康敬。同時，韓日有關貨幣互換磋商喊停、韓日高層經濟對話延後。1060113

(中央社)