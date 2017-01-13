Selina遭火吻6年 感恩醫護曬合照

藝人Selina（任家萱）6年多前拍戲遭火吻，昨天是她的「感恩之夜」，與當年照顧她的醫護人員見面，並在臉書貼出大合照，還開玩笑說「你們都是看過我裸體的人」。

Selina是女子團體「S.H.E」成員，2010年10月22日在中國大陸拍攝電視劇意外遭火吻，全身燒傷面積達54％，休養1年多後才復出演藝圈。

昨晚Selina在社群網站臉書（facebook）貼出照片，照片中有她、任爸與當年照顧她的林口長庚醫院醫護人員，Selina蹲在最前排，和大家一起比出手指愛心。

Selina表示，「這些都是照顧過我的貴人，今天我開玩笑地跟他們說，你們都是看過我裸體的人。6年了，他們看著我從病人再次變成藝人，握著我的手跟我說好棒，我回他們擁抱，並說你們更棒。謝謝你們，每一位都是我生命中的天使。」

接著Selina回憶起當時每天早上都被醫生巡房叫醒，醫生護士壓力都很大，剛開始她只認得醫護人員的眉毛和眼睛，護士都好溫柔，幫她把屎把尿好辛苦，「出院時交代我要努力復健，別再回去找他們，謝謝你們，我做到了」。1060113

(中央社)