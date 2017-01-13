持假鈔搶銀樓 4金鍊變賣購毒
陳姓男子日前騎車到基隆市一家銀樓，拿出假鈔取得店家信任，趁隙搶走4條金鍊子後逃逸，警方昨晚將他緝捕到案。陳男供稱，金鍊已變現7萬多元，大多用來購買毒品。
陳男9日下午近5時，前往基隆市中華路一家銀樓，佯稱想為家裡4名兄弟購買金鍊子，為取得老闆信任，還刻意拿出裝有假鈔的薪資袋放在桌上，老闆不疑有他，取出價值約8萬元的4條金鍊子及金墜子，陳男竟乘機搶奪金鍊子奪門而出，騎乘機車逃逸。
第四警分局專案小組經調閱監視器，發現陳男犯案後半小時內已變賣2條金鍊子，得手3萬餘元，隔天搭高鐵南下，逃到台中沙鹿一帶藏匿，昨天晚間10時多，會同台中警方，前往陳男位於沙鹿區北勢東路一處公寓4樓，將陳男緝捕到案，並在屋內找到1把玩具槍。
陳男到案後供稱，日前撞壞友人車輛，遭索討5萬元，因無力賠償才會鋌而走險犯案，搶來的4條金鍊子都已變賣現金7萬多元，其中2萬多元賠給友人，其餘大多用來購買毒品。
警方另查出，陳男去年3月間，也曾持玩具槍行搶加油站，得手1萬5000元，陳男當時聲稱，父親因兩度中風住在台中一家療養院，因療養院不斷催討積欠的費用，無奈之下才會行搶。警方訊後依搶奪罪嫌，將他移送基隆地檢署偵辦。1060113
(中央社)
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