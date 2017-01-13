穿越？杭州小學老師為學生寫史記體評語
中國大陸浙江省杭州市一名熱愛傳統文化的小學老師，最近用文言文為學生寫學期評語，在大陸網路上引起討論；更有網友將這種評語文體封為「史記體」。
綜合新華社等陸媒報導，這名老師是杭州市采荷第二小學二年級的班導師，名叫陳藝。時至期末，熱愛傳統文化的她，決定別具一格地用不同的文體、文風來評價學生一學期的表現。
例如，她給一名學生的評語是「張墨者，璞玉也。心極善，班中凡四十六人，鮮有心誠若彼者。每與人相交，必傾心以待，若謙謙君子…」
而另外一名學生因為酷愛讀「三國演義」，陳藝將他比作張飛，稱讚學生揮舞掃把，熱愛勞動；對一名熱愛閱讀的學生，陳藝則用一種對話體的書信方式鼓勵學生繼續努力。
陳藝表示，這樣的評語源於她自己的愛好和實習時期的一段經歷。「實習時有位前輩老師和學生互相稱呼『先生』和『某某小友』，我覺得這種師生關係很有趣。」
她也提到「這只是我的一種小嘗試，其實評語本身沒有好壞標準，只要著眼於學生的細微、發現他們的閃光點、獨特的性格特徵，用心去寫就好。效果也有待觀察。」
此外，有大陸網友質疑，這樣的文言文評語是不是超出了小學生的接受能力？報導表示，陳藝在寫評語時都會附上白話文形式的「翻譯」，並希望孩子能和家長一起閱讀，獲得潛移默化的學習機會。1060113
(中央社)
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