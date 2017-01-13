湯瑪斯驚天59桿 索尼高球賽首輪領先

美國高球好手湯瑪斯（Justin Thomas）在標準桿70桿的美巡索尼公開賽打出8鳥、2鷹、1柏忌，飆出驚人的59桿，於首輪獨居領先；台灣選手潘政琮則是打出71桿成績。

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA tour）總獎金600萬美元（約新台幣1億8963萬元）的索尼公開賽（Sony Open in Hawaii），當地時間12日起在夏威夷的檀香山進行4回合共72洞的賽事。

從後9洞出發的湯瑪斯，在標準桿4桿的第10洞開球擊出315碼，讓球落在球道左側，接著他把球送上果嶺，只見小白球落地後一個右曲直接進洞，讓他以2桿獵下老鷹，一出發就有好表現，注定他成就歷史的一天。

湯瑪斯在獵下老鷹後，雖馬上在第11洞吞下柏忌，但他在接下來的7洞中抓下5隻小鳥；回到前9洞後，他再於第1洞、第2洞、第4洞抓下小鳥。

最後在標準桿5桿的第9洞，湯瑪斯開球打出289碼，接著從沙坑中打出207碼讓小白球上到果嶺，最後在順利把小白球推進後，以3桿成績獵下老鷹，也讓他以低於標準桿11桿的59桿成績，在首輪獨居領先位置。

59桿的成績除讓湯瑪斯打破球場最低桿紀錄，也讓他成為第7位在美巡賽打出低於60桿成績的選手，同時他也是繼唯一兩度在美巡賽打出低於60桿成績的福瑞克（Jim Furyk）之後，首位在有吞下柏忌的情況下，還能繳出單輪低於60桿成績的選手。

賽後湯瑪斯表示，不論你從事任何行業、不論你身在哪個位置，當你成為歷史的一部分，這都是意義深遠的。

談到自己今天的表現，湯瑪斯說，他沒有想太多，只是試著專注在推桿上，至於能打出生涯第一次的59桿，「那對高爾夫來說，是個神奇的數字」，湯瑪斯說。

潘政琮在2016年底短暫回台，期間舉辦高球教室並完成終身大事，回到美巡賽的首戰，他在第1輪抓下2隻小鳥，吞下3個柏忌，打出高於標準桿1桿的71桿，並列119名。1060113

(中央社)