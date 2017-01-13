躺著中槍 川普害9大藥廠蒸發8千億

川普在記者會上一席話，讓9大藥廠瞬間損失246億美元。（圖/美聯社）

美國總統當選人川普（Donald Trump）昨天於選後首次召開記者會，他指控各大藥廠操控藥物價格，並且透過「稅負倒置」（tax inversions），將公司移轉至海外低稅賦或免稅的地區，此一指控造成輝瑞（Pfizer）和默克集團（Merck）等9大藥廠，在隔天的標準普爾500指數（S&P 500），僅20分鐘的時間，就蒸發了一共246億美元（約8,118億台幣）的資產。

據《財富》雜誌（Fortune）報導，川普昨晚召開大選後首次公開記者會，在會場上不僅和記者互嗆外，更指控有在美國設點的各大藥廠操縱國內藥物價格，並透過「稅負倒置」的手法，成立海外子公司將美國母公司併購，轉移公司地點至海外免稅地區避稅。對於川普的指控，全球9大藥廠，包含嬌生（Johnson and Johnson）、輝瑞、默克、安進（Amgen）、艾伯維（AbbVie）、必治妥施貴寶（Bristol-Myers Squibb）、吉利德（Gilead）、賽基（Celgene）和禮來（Eli Lilly），在隔日的標準普爾500指數開盤後20分鐘內，一共有246億美元（約8,118億台幣）的資產就此蒸發。

包含輝瑞、默克等大藥廠，都因為川普的指控而在隔天的S&P 500指數大跌。（圖/美聯社）

受到川普流彈波及的9間藥廠，其中以必治妥施貴寶單日下跌5.5%的幅度最大，艾伯維下跌4.2%居次，其他6間則分別有1至3%的跌幅，僅有德國的默克集團成功戰勝川普，小幅上漲1.67%。事實上，先前當川普確認當選後，大型藥廠本已鬆了一口氣，認為在選戰期間多次重批藥廠與醫藥產業的希拉蕊（Hillary Clinton）敗選後，在商言商的川普應不會將矛頭對準他們。故讓投資人雖受到昨日指控的驚嚇，但標準普爾500指數內的生技產業基金（SPDR S&P Biotech ETF）依然維持選後9%的漲幅未曾改變。

(中時電子報)