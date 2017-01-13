廣州「創業服務中心」 助台灣青年築夢

廣州市青年創業就業服務中心主任陳建霖表示，創業氛圍濃厚的廣州，如今已成為兩岸創客的創業熱土。

陳建霖表示，今年廣州將更加聚焦於台灣青年人才，包括招募更多台灣青年到廣州實習、瞭解當地企業。同時希望透過「創業大賽」形式，搭配完善的創業服務機制和平台，讓台灣青年好的Idea和想法創意讓更多人看見。

陳建霖分析，台灣青年的教育背景讓他們更有想法和創意，在文創領域有很大優勢，同時台青思維也很國際化，廣州自然成為很好的舞台。台青在高科技、文創、金融、基因工程等產業會有很大發展空間。

廣州青年創業就業服務中心的創業服務，讓剛起步的年輕人能獲得更多「築夢」機會，包括提供培訓平台、安排創業導師輔導創業、提供創業孵化平台等。

(旺報)