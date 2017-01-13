陳佩琪甜怨柯P不挑食 害她廚藝不進步

鄭凱云及市長夫人陳佩琪。（TVBS提供）

台北市長夫人陳佩琪13日出席《健康從食開始 一起動手做台式地中海餐桌》記者會，與TVBS《健康2.0》主持人鄭凱云、國宴御廚雷議宗一同示範台式地中海年菜「鮮魚節氣蜆蔬煲」。

陳佩琪秀廚藝親手煎魚，讓雷議宗頻頻稱讚：「煎的很漂亮，100分！」陳佩琪更檢視台北市長柯文哲的一日飲食，並表示：「柯P常常吃飯配簡報，又吃很快，十分不健康！」一旁的鄭凱云也急忙緩頰：「柯P市政太忙了，不能怪他啦！」陳佩琪也趁機抱怨：「20年廚藝沒進步都是因為柯P！」鄭凱云一臉疑惑的問：「為什麼？」陳佩琪則表示因為柯P不挑食，所以從不知道自己煮的好不好吃！一旁的鄭凱云大讚：「是因為菜裡充滿愛心啊！」

(中時)