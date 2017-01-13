管制5位陸媒記者 移民署澄清「依法行政」

針對旺報13日報導「拒陸媒赴金採訪 打壓藍8縣市」一事，移民署澄清表示，依據「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」（以下簡稱小三通辦法）第17條規定，大陸地區人民有曾從事與許可目的不符活動之情形，得不予許可其申請案，管制期間至少1年。

另大陸地區人民如欲入境至小三通地區進行新聞採訪活動，應依小三通辦法第12條第1項第2款之文化交流活動事由提出申請，經許可後始得進入小三通地區進行新聞採訪活動。

移民署說，經查該5名大陸記者都曾以個人旅遊事由申請前往金門，返陸後發表新聞報導，我方相關單位發現後，提供佐證資料予本署，移民署依規定，記者再次申請時不予許可。5位記者12日又重新送件，但13日又二度被拒入境。

(旺報)