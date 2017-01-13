《掌生香－台中糕餅款款行》新書 紀錄餅香
中市糕餅聞名素有「糕餅之鄉」美育，台中市府出版「掌生香－台中糕餅款款行」一書，收錄20家知名糕餅店的製餅功夫及名餅鑑賞。台中市長林佳龍13日在新書發表會中指出，百年糕餅的文化故事是台中觀光旅遊最佳的代言人。
台中市新聞局與《天下雜誌》人文出版微笑台灣團隊合作出版《掌生香─台中糕餅款款行》一書，今天舉辦新書發表會，林佳龍在市府副秘書長郭坤明及新聞局長卓冠廷陪同出席，天下雜誌社長吳迎春、台中市糕餅商業同業公會理事長周子良等人與會，林佳龍還現場動手體驗糕餅製作，氣氛歡樂熱鬧。
林佳龍表示，《掌生香─台中糕餅款款行》一書確立台中是糕餅文化最具代表性的城市，中市的飲食文化充滿創意，而糕餅更是聞名的最佳伴手禮，書中記載糕餅背後的文化及台中市上百年的飲食歷史，絕對是行銷台中飲食文化的最佳專書。
林佳龍表示，糕餅可說是台中城市觀光旅遊最好代言人，不只可吃得飽，更可吃的巧。《掌生香─台中糕餅款款行》一書記載糕餅老師傅們的餅藝及與時俱進的創意，呈現糕餅業者創業故事，內容豐富，無論自己閱讀或送人皆宜。
《掌生香─台中糕餅款款行》作者李佳芳表示，全書從藝術角度來看糕餅，不僅探討製餅手藝，也探討做餅的工藝，在傳統與創新中看見台中糕餅的蓬勃發展及內蘊的創意、文化與新思維。
新聞局長卓冠廷表示，中台灣以寺廟為中心所發展的大甲、豐原糕餅享譽台灣，代表的意義不只是口腹之慾，更是在地文化的精華；《掌生香─台中糕餅款款行》一書以「記憶」及「技藝」兩大重點呈現台中糕餅的文化特色，透過輕鬆旅行的筆法，描述引領讀者走進糕餅世界。
(中時)
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