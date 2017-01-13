台中市國民黨議員籲 不當性平教材退出校園

我要評比

台中市議會國民黨團與大批家長高喊「不當性平教材退出校園！」口號，建議學校使用的教材須先與家長委員會公開充份溝通、共同審議。（盧金足攝）

已有上千名家長參與「不當性平教材退出校園！」連署。（盧金足攝）

「不當性平教材退出校園！」台中市議會國民黨團和大批家長今天（13日）高呼口號，抗議市府讓不當性平教材進入校園，市議員李中表示，下會期該黨團尋求各黨團支持，提案設立《台中市性別平等教育自治條例》。對此，市府教育局回應，性平委員會本來就有家長參加，強調學校採用的課程內容，都符合教育部性別平等教育基本能力指標，相關教學計畫也經校內會議審議，在符合法令並兼顧學生的年齡與心智發展下執行。

台中市議員黃馨慧與李中、楊正中、顏莉敏、張瀞分、沈佑蓮、劉士州、朱暖英等多名議員，與台中市家長協會理事長洪資源、台中市大新國小家長會長林珈亨等近百名家長，今共同召開記者會表示，依照去年市議會三讀決議，未來具爭議性課綱、教材與文宣都不得進入校園，要求市府教育局誠實並落實執行。

與會出示上千名家長簽署「不當性平教材退出校園！」連署信，也要求未來台中市性平委員會委員必須有家長代表超過1/3；國中小學校性平課程需事先通知家長，開放校園觀課。最後，共同呼籲市府「不當性平教材退出校園」

黃馨慧指出，「性別光譜」、「性別薑餅人」教材，不能給予未成年學生「成熟的」性別觀念，反而因為偏向「同志教育」對台灣保守型社會衝擊太大，不當性平教育應該全面退出校園。台中市105年度下學期教學課綱教材仍有「性別光譜」，市府應該尊重家長教育權，邀請家長團體共同選用性平教材，達到家庭、學校與社會三贏。

「對於市府將爭議性平教材推責給台中市性平委員會決議辦理，非常不負責任！」李中將邀請各黨派，共同推動擬訂《台中市性別平等教育自治條例》，在性平委員會中明確規定家長代表人數至少要超過1/3，來限制不當性別平等教育。

台中市議會國民黨團書記長楊正中、市議員顏莉敏強調，性別是天生的，不能用不當性別教育造成，用「忽男忽女」的引導、強迫教育，造成性別差異，讓台灣變成「性開放、濫交」的國家。

台中市家長協會理事長洪資源訴求，混淆學童性別意識及誤導學童嘗試多元情慾探索的教材，應全面退出校園，各校教科書審議委員、性平委員、課程發展委員中，家長席次至少應達1/3，校方需提早告知家長性平課程日期，且家長可觀課。

教育局表示，教育部已訂定性別平等教育基本能力指標，台中市各中小學相關宣導活動及課程內容設計均須符合該項指標；另外，各領域課程及教學計畫也經過校內會議審議，須兼顧學生年齡、心智成熟度，並符合相關法令，才能執行。

依據《性別平等教育法》規定，學校應設置性別平等教育委員會，任務包括研發並推廣性別平等教育之課程、教學及評量，且家長為該委員會組成代表之一。

教育局強調，家長是校務發展的重要助力與推手，今年性別平等教育計畫的推動重點在於促進家長共同參與性別平等教育的相關研習與親子活動，將與學校持續積極邀請家長參與性平教育事務推動，提升課程教學內涵及成效，落實「尊重包容、平等關懷」之性平教育精神。

(中時)