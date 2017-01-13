坦省民眾拉牛上街 抗議馴牛禁令

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印度坦米爾那都省多個政黨和民眾今天帶著22頭公牛上街示威，抗議最高法院禁止南印度傳統「馴牛節」（Jallikattu）的舉辦。警方則以警力不足，沒有逮捕任何人。

印度「今日印度」（India Today）和「亞洲國際新聞」（Asian News International，ANI）通訊社報導，在坦省執政的全印安納德拉維達進步聯盟（AIADMK）和坦省也居優勢的德拉維達進步聯盟（DMK）上午率領民眾上街抗議，要求政府允許舉辦「馴牛」活動。

在坦省馬杜賴（Madurai）的民眾，上午帶著22頭公牛進行全面抗議活動，同時質疑最高法院「馴牛」活動禁令的合理性，並表示印度南部另一省卡納塔卡省（Karnataka）不遵守這項禁令，為什麼他們需要遵守禁令？

AIADMK工作人員上午在秘書處外抗議；DMK工作人員上午也在清奈發動示威活動，並呼籲全坦省的人們都站出來抗議最高院禁令。

示威群眾強調，「馴牛」活動是南印度人的文化傳統，也可以透過一些規範防止公牛受傷，不會造成虐待動物問題。

警方則以警力不足，且無法靠近示威群眾拉出來的牛隻為由，沒有逮捕任何人。

坦省省長潘尼爾塞爾凡（O. Panneerselvam）日前為恢復「馴牛」活動寫信給印度總理莫迪後，強硬表示，他確保坦省今年必會舉辦「馴牛」活動。

坦省通常在1月稍晚的南印度年節「豐收節」，舉辦稱為「賈爾利卡圖」（Jallikattu）、類似西班牙鬥牛的「馴牛」活動。

和西班牙鬥牛不同的是，在「賈爾利卡圖」活動中，數百名男性會追著公牛奔跑，並抓住牛角、牛尾或牛的突起部位，扯走綁在牛身上一包包的錢或黃金，因而被愛護動物人士指責是虐待動物。

印度最高法院2014年5月在審理保護動物團體訴願後，宣佈禁止使用公牛進行表演和活動的禁令，導致2015年「馴牛」活動停辦。

印度中央政府雖於2016年1月8日試圖以行政命令恢復「馴牛」活動，但最高法院於同年1月14日再度維持禁令，讓坦省民眾不滿舉行大規模示威活動。1060113

(中央社)