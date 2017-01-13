三總醫師勾結黃牛詐領勞保給付 3黃牛遭羈押

北檢12日率廉政署搜索，並將約談的3名勞保黃牛移送地檢署複訊。（資料照片，季志翔攝）

三軍總醫院週邊神經科主任、少校醫師林俊杰，涉嫌勾結勞保黃牛，開立300餘件不實診斷證明，協助民眾詐領勞保失能保險給付，詐領勞保6000萬，林抽佣逾450萬。台北地檢署指揮廉政署搜索林的辦公室及住處，並約談林男15人，今訊後聲押林及3黃牛李慶順、陳俊男、張明源，法院裁定林俊杰以200萬元交保，另黃牛李慶順、陳俊男、張明源聲押獲准。

(中時)