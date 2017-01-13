陳佩琪爆猛料 柯P誤我廚藝20年！
為預防失智與心血管疾病，台北市中正區健康服務中心於今天13日下午，會同柯P市長夫人陳佩琪，以及天主教失智老人基金會、永豐餘生技、信誼基金會與健康2.0節目等單位共同召開記者會推廣台式地中海飲食，會中陳佩琪突爆猛料說：「柯P誤我廚藝20年。」
陳佩琪說，只要不需值班或假日，柯P三餐都由她料理，他愛青菜與魚類，但基本上不挑食，但也實在太不挑食了！「問他好不好吃，他兒子跟他一個樣，永遠是兩人一起面無表情說好吃，就算魚煎太硬，問他會不會太硬，也永遠是父子倆一起面無表情說不會。」陳佩琪哀怨說，不管午餐或晚餐，柯P吃飯永遠都要配簡報，只有年夜飯那一餐回新竹，因為有婆婆盯著，才會乖乖放下手機好好吃飯。「我廚藝20年來都沒進步，就是他害的。」
「別讓佩琪不開心！」柯P顯然沒做到，但有一個好處是，行醫日久深懂飲食之道，柯P愛吃蔬菜魚類不愛大片肉，暗暗符合地中海飲食精神，健康部分比較不讓人擔心。
地中海飲食是一種飲食型態，但更是一種生活習慣。台北市立聯合醫院和平婦幼院區神經內科主任劉建良醫師說，它像一個金字塔，最該攝取是底部的五穀雜糧與橄欖油等好油脂，往上一點是海鮮，再其次是肉類，最後才是頂端的甜點，此外，飲水要足，搭配適量紅酒，最重要是要運動，且要與人共食達到社交與慢食效果，讓心情愉悅。
台灣蔬果多樣，許多食材營養更勝地中海食材，永豐餘生技也邀請國宴御廚雷議宗與陳佩琪一起示範料理「鮮魚節氣蜆蔬煲」，利用Green and Safe真食物專賣店當季出產的烏魚、白菜，搭配台灣優質苦茶油、澎湖章魚乾、木耳、番茄等食材，做出宛如五行五色的台式地中海料理，呼籲大家吃在地、食當季、選有機，遠離失智與心血管疾病。
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(中時)
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