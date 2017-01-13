陳佩琪爆猛料 柯P誤我廚藝20年！

柯P市長夫人陳佩琪與國宴御廚雷議宗一起示範台式地中海飲食。（王英豪攝）

台北市中正區健康服務中心與台北市立聯合醫院和平婦幼院區等單位共推健康飲食活動。（王英豪攝）

吃在地、食當季，「鮮魚節氣蜆蔬煲」好料理。（王英豪攝）

為預防失智與心血管疾病，台北市中正區健康服務中心於今天13日下午，會同柯P市長夫人陳佩琪，以及天主教失智老人基金會、永豐餘生技、信誼基金會與健康2.0節目等單位共同召開記者會推廣台式地中海飲食，會中陳佩琪突爆猛料說：「柯P誤我廚藝20年。」

陳佩琪說，只要不需值班或假日，柯P三餐都由她料理，他愛青菜與魚類，但基本上不挑食，但也實在太不挑食了！「問他好不好吃，他兒子跟他一個樣，永遠是兩人一起面無表情說好吃，就算魚煎太硬，問他會不會太硬，也永遠是父子倆一起面無表情說不會。」陳佩琪哀怨說，不管午餐或晚餐，柯P吃飯永遠都要配簡報，只有年夜飯那一餐回新竹，因為有婆婆盯著，才會乖乖放下手機好好吃飯。「我廚藝20年來都沒進步，就是他害的。」

「別讓佩琪不開心！」柯P顯然沒做到，但有一個好處是，行醫日久深懂飲食之道，柯P愛吃蔬菜魚類不愛大片肉，暗暗符合地中海飲食精神，健康部分比較不讓人擔心。

地中海飲食是一種飲食型態，但更是一種生活習慣。台北市立聯合醫院和平婦幼院區神經內科主任劉建良醫師說，它像一個金字塔，最該攝取是底部的五穀雜糧與橄欖油等好油脂，往上一點是海鮮，再其次是肉類，最後才是頂端的甜點，此外，飲水要足，搭配適量紅酒，最重要是要運動，且要與人共食達到社交與慢食效果，讓心情愉悅。

台灣蔬果多樣，許多食材營養更勝地中海食材，永豐餘生技也邀請國宴御廚雷議宗與陳佩琪一起示範料理「鮮魚節氣蜆蔬煲」，利用Green and Safe真食物專賣店當季出產的烏魚、白菜，搭配台灣優質苦茶油、澎湖章魚乾、木耳、番茄等食材，做出宛如五行五色的台式地中海料理，呼籲大家吃在地、食當季、選有機，遠離失智與心血管疾病。

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(中時)