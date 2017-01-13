花蓮色醫猥褻15歲少女 屢犯遭羈押起訴
SOD演的是真的？花蓮壽豐鄉有一名40歲黃姓診所醫師，他在前年11月利用看診機會，要求女病患脫去衣物並藉機撫摸胸部。去年8月竟故技從施，大膽將手伸進另名15歲少女內褲撫摸下體，檢方認為黃男破壞醫病信賴關係，當庭被法院裁定收押，全案依《強制猥褻罪》起訴，請求法院從重量刑。
起訴書指出，壽豐鄉志學村執業的黃姓醫師，他在前年11月間利用護士不在診所機會，懷疑女病患「有點喘」為「心律不整」為由，脫下其內衣用聽診器按壓胸部，手指還不經意滑過乳頭數次；兩天後該女回診時，大膽將手伸入其內衣撫摸胸部、大腿，並趁機親吻頸部，女子才深覺受辱向社工揭發。
不料案件還在偵查中，去年8月31日，黃醫再度對另1名15歲少女伸出狼爪。他利用對少女檢查心電圖之際，將她內衣拉至胸部，並以手指撫弄，見護士離開診所時，竟將手伸進少女內褲撫摸其下體，少女返家後向媽媽、大嫂哭訴，黃男遭警方逮捕並聲請羈押。
花蓮地檢署主任檢察官王怡仁指出，雖未查到黃嫌有性侵事實，但黃嫌利用權勢、醫療上的機會，對受扶助人猥褻，已嚴重破壞醫病信賴關係，另外經調閱相關錄影資料後，全案偵查終結依《強制猥褻罪》最重求處5年以下有期徒刑。
黃姓醫師其實作風頗受爭議，5年前因不滿台灣醫療制度，竟為1名東華大學生施打過期疫苗，事後還把過期的疫苗瓶子交給李生，遭到檢舉。黃醫聲稱已更換為生理食鹽水，只是想師法「楊儒門」凸顯醫療議題，但仍被衛生局依違反《藥事法》開罰三萬元。
(中時)
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