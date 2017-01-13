高鐵延至屏東？恐花900億元、卻只比台鐵快9分鐘

高鐵延伸至屏東？恐花大錢卻省不了多少時間。（中時資料照／陳慶居攝）

屏東縣長潘孟安與縣籍多位立法委員、民意代表積極爭取高鐵延伸至屏東，並提出屏東擁有83萬民眾與每年超過800萬人次的國內外旅客進出，應該要有快速便捷的軌道運輸，才符合鄉親們的期望，交通部高速鐵路工程局已經充分瞭解，願意傾聽屏東的意見及聲音。

高鐵局並已就高鐵延伸屏東可能，擬出：與臺鐵共軌、沿臺鐵新闢隧道及其他新闢路線等3個方案，完成初步工程評估，並於日前經行政院數次會議討論後，向潘孟安說明本案初步評估結果，並就後續處理方向交換意見。

高鐵局表示，去年已完成評估，與台鐵共軌預估需經費數百億元，但速度、運量和台鐵差不多，只有車廂不同。沿台鐵新闢路線，預估將花費8、900億元，結果只比台鐵快9分鐘。另闢路線可解決上述缺點，但若從燕巢總機場往南延伸，需花費1000餘億元，但因施工問題，會影響高雄段日常營運；不然就需從台南站（歸仁）直接往南延伸，不經高雄站。

高鐵局表示：「將針對上述方案，再進行技術、市場、法律、土地、經濟、財務及環境等可行性研究。」待完成報告後即呈報交通部、再轉行政院核定，至於需要多少時間，目前尚未確定。

(中時)