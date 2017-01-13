王菲被爆利用趙薇 與謝霆鋒香港秘築愛巢

王菲與趙薇。(取自微博)

王菲、謝霆鋒這段相差11歲姐弟戀「世紀復合」至今已過2年多，除了在北京築有愛巢以外，日前又被港媒逮到在香港另有秘密愛巢，更指王菲與謝霆鋒甚少在香港被拍到恩愛畫面的原因，原來是有好姐妹趙薇掩護。

王菲自與謝霆鋒復合以來，時常被拍到兩人在北京街頭恩愛畫面，只是鋒菲戀在香港卻異常低調，港媒就表示原來王菲早在2013年與前夫李亞鵬離婚前，就以海外公司的名字買下荃灣皇璧高層A座複式豪宅，與趙薇當鄰居。

因此每回王菲來港，大家都以為王菲寄住在好姐妹家，讓王菲乾脆將錯就錯，把這裡當成與謝霆鋒的香港愛巢。

(中時電子報)