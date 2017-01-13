廣州台青之家 助「創二代」圓夢

「高達70%的台灣人有創業想法，但能承受創業失敗壓力的只有不到3成！」廣州台灣青年之家會長鄭明嘉如是說。

鄭明嘉分析，造成此現象，一大原因是台灣年輕人苦於有想法、沒資金，另一背後原因是政府對青年創業的扶持力度，與大陸相比實在差太多。

大陸企業主或基金敢於投資創新的想法，創業者的機會多，包括可利用「種子基金」或「天使基金」助創業者跨出最艱難的起步階段。反觀台灣，青年想創業卻缺乏扶助和市場，且創業失敗一次，往往就被視為「丟臉的事」。

鄭明嘉舉滴滴打車的創業投資為例，形容「所以有人說，若創業有奇蹟，那一定是發生在中國大陸！」

2008年到廣州的鄭明嘉，現以服務「創二代」的理念，在廣州5號空間打造「台青之家」，提供想到廣州創業、就業、實習的青年一個公益性服務窗口，每年也親自奔走兩岸，深入台灣北中南校園說明大陸市場的創業優勢。

(旺報)