俞大?晤巴拉圭知名畫家 促進文化交流
中華民國駐巴拉圭大使俞大?日前會晤巴拉圭兩位當代知名畫家魯伊斯及吉爾，今年7月適逢中華民國和巴拉圭建交60週年，將籌劃相關慶祝活動，屆時盼兩位大師共襄盛舉，促進臺巴文化交流。
俞大?偕相關同仁12日與巴拉圭兩位當代知名畫家魯伊斯（Koki Ruiz）及吉爾（Esperanza Gill）歡聚，席間分享彼此工作與生活的點滴趣聞。
俞大?推崇兩位藝術大師充滿活力，創造許多令人印象深刻的畫作與裝置藝術作品，傳遞對世人與萬物的濃厚情感。另祝賀魯伊斯在2015年當教宗方濟各訪問巴拉圭舉行彌撒時，所負責建造一座結合大自然元素，靈巧鑲嵌的教堂祭壇，榮獲教宗方濟各與各界肯定。
今年7月12日適逢中華民國與巴拉圭建交60週年，將籌劃相關慶祝活動，屆時盼兩位大師共襄盛舉，促進臺巴兩國文化藝術交流。1060113
(中央社)
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