內政部：逾8成接受住家附近蓋社宅
內政部今天公布最新民調，近8成8受訪民眾支持政府推動社會住宅政策，近8成4接受住家附近興建社會住宅。
新政府上任後，積極推動總統蔡英文提出的8年20萬戶社會住宅政策，為了解民眾對社會住宅政策的看法，內政部近期委託民調機構調查。
民調顯示，近7成3受訪民眾支持社會住宅提供在當地讀書或工作且戶籍在外縣市的民眾居住，近8成9受訪民眾支持社會住宅提供經濟或社會弱勢的民眾居住。
至於民眾對住家附近成立社會住宅的接納程度，民調指出，近8成4受訪民眾能夠接受住家附近成立社會住宅；受訪民眾認為可以增加其對社會住宅的好感與接受程度做法，比率較高的前4項依序為「社會住宅的妥善管理」（85.1%）、「回饋當地民眾」（76.8%）、「增加鄰里共同使用空間」（76.3%）、「建築外觀的設計」（63.5%）。
民調指出，近7成1受訪民眾表示若符合申請社會住宅的條件會想要去住。受訪民眾若可申請社會住宅會優先考慮比率較高的前3項依序為「租金」（57.9%）、「交通方便」（54.2%）、「地點」（34.8%）。
近5成2受訪民眾認為政府推動社會住宅政策，能夠提高民眾結婚或生子的意願；近2成4表示有購屋計畫。
內政部這份調查於民國105年11月21日至24日委託「台灣指標調查研究股份有限公司」辦理，成功訪問20歲以上民眾1079人，在95%的信心水準下，最大調查抽樣誤差不超過正負3個百分點。1060113
(中央社)
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