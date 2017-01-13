沖之鳥護漁 徐國勇：馬政府任內僅一次
行政院發言人徐國勇今天表示，漁業署廣播請台灣漁民暫離沖之鳥海域，是保護台灣漁民，並強調馬政府任內僅一次派艦護漁，新政府卻已多次前往護漁，不需要口水戰。
國民黨立委江啟臣接獲民眾陳情，指沖之鳥礁周邊作業的漁船，收聽到電台廣播，告知漁民「日本將派公務船於沖之鳥海域巡護，於該海域請提高警覺，如得知日方公務船應先行避開，避免造成無謂的損失」，並說過去馬政府遇到這樣的情況，都會主動派艦護漁。
徐國勇下午出面回應，沖之鳥海域國際上認為是有爭議海域，台灣認為是公海但日本主張是專屬經濟海域，定位爭議各自有立場，漁業署為保護漁民避免漁民因日方執法權益受損，所以在護漁船艦來不及趕到前，先依往年慣例，包括馬政府也是這樣做的，請漁業電台告知先行避開。
他說明，採用廣播先行避開這是行之有年作法，歷任政府都是要保護漁民，並強調，馬政府任內是在去年政黨輪替前，5月1日才第一次派艦至沖之鳥海域護漁，在此先前則是從未派艦去沖之鳥保護漁民，有一些政治人物說以前有派艦護漁，這是政治操作。
徐國勇說，去年是在立法院強力要求下馬政府才派艦去沖之鳥海域保護漁民，但5月20日新政府上台後，則是繼續保護漁民，在六、七、八月都陸續有派艦前往沖之鳥。
他提到，保護漁民不是口水戰，海巡署昨天已派艦出發護漁，用最快速度前往，相信會比預期的3天航程快非常多。
至於沖之鳥海域爭議，徐國勇表示，關於法律地位產生爭議希望與日方協商解決。1060113
(中央社)
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