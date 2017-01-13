非法吸金1.85億 陸網貸業者被判刑

我要評比

打著幫助客戶融資的幌子，中國大陸南瓜P2P網路借貸平台涉及非法吸收公眾存款人民幣4000餘萬元（約新台幣1.85億元），公司負責人孫姓、劉姓嫌犯等日前均被判刑。

綜合江西日報、新華網等陸媒今天報導，江西南昌市東湖區人民法院日前作出一審判決，南瓜P2P（個人對個人）網路借貸平台孫姓嫌犯涉及非法吸收公眾存款罪等，判處有期徒刑8年，並處70萬元罰金。

另外，被告劉姓嫌犯因非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑1年6個月，並處罰金10萬元。

報導指出，孫姓嫌犯2013年12月註冊成立江西暢源信息科技有限公司，朱姓、劉姓嫌犯先後擔任公司總經理。

自2014年1月起，孫姓嫌犯等在未經大陸有關部門批准，透過網路、電視、報刊等方式向社會公眾宣傳、推廣「南瓜P2P」網路借貸平台業務，允諾給予投資人年化收益18%至24%的高額回報。

截至2014年11月，孫姓、劉姓嫌犯等共吸收536名會員，共計4602.5萬元資金。後因放貸給他人的資金無法收回，導致資金鏈斷裂，造成314名會員，總計1196萬元的投資款無法兌付，公司負責人最終被判刑。

大陸P2P網貸平台野蠻生長多年後，中國銀行業監督管理委員會等機關2016年8月24日聯合發布「網絡借貸信息中介機構業務活動管理辦法」，對借款人在P2P平台作出了限額管理等規範，以防問題P2P借貸平台跑路、失聯等事發生。1060113

(中央社)