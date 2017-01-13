中低收入人口數最高 高市：審核較寬鬆
針對高雄市中低收入人口數為六都最高，高雄市社會局今天表示，為照顧更多弱勢家庭，中低收入戶審核標準較其他五都寬鬆，因此高雄市中低收入戶人口數為六都最高。
高雄市社會局澄清指出，高雄縣市合併，依高高平等原則，福利擇優處理，因此最低生活費（貧窮線）標準提高，由新台幣9829元提升為1萬1146元，因此，受福利照顧人數大幅增加。
另外，動產計算是以戶為單位，而台北市則按人計算，加上高雄也未將車輛納入動產審核標準，都讓更多弱勢家庭受到政府的照顧，所以，高雄的中低收入人口數自然較高。
高雄市社會局指出，因參酌各縣市審核標準及財政考量，高雄市於去年參照其他五都針對新申請案修正審核標準，將動產改按人計算（原按戶4人內總額45萬元，修正按人1人11萬2500元）及車輛納入動產審核標準，以永續財政資源。
高雄市社會局強調，弱勢家庭如無法申請到政府的補助，社會局也會主動結合民間資源給予適時的協助。1060113
(中央社)
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