屏東年前自辦掃黑 3天逮捕65人
由屏東地檢署指揮、屏東縣警察局規劃實施為期3天的「自辦同步掃蕩黑道幫派、毒品、槍械犯罪」專案，3天逮捕65人，查獲的毒品量驚人，光k他命就高達市價千萬元。
這是屏東縣首度自辦結合治平專案的3合1大掃蕩工作專案，從10日至12日，聲請核准67張搜索票及33張拘票，針對槍砲、毒品人口、不良幫派組合堂口據點、圍事處所等特定目標同步掃蕩。
掃蕩成果輝煌，共計拘提逮捕65名嫌犯到案，分別涉及違反組織犯罪防制條例17人、毒品危害防制條例20人、詐欺案1人、賭博案27人。
警方這次行動充滿驚險，有歹徒持槍拒捕要引爆瓦斯，而涉及組織犯罪條例的暴力討債集團，更是以高利35至40分的高利貸獲取不法所得，除了打傷被害人，還有以汽車撞飛被害人，手段都相當凶殘，警方光在1名暴力集團主嫌家中就查獲現金1300多萬元。
這次查獲的毒品量也驚人，包括海洛因32.7公克、安非他命211.96公克、大麻1.8公克、K他命3098.96公克（高達市價千萬元以上）、一粒眠173顆、毒品咖啡包169.6公克(換算市價約500萬元，預估可供1萬1000人吸食)。
另外，還有各類槍枝5支、子彈12發、各式刀械3把及疑似犯罪所得新台幣1783萬元、人民幣2萬元等違禁物。1060113
(中央社)
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