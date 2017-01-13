三總醫詐勞保6千萬 醫師娘籌200萬救夫

我要評比

三軍總醫院週邊神經科主任、少校醫師林俊杰，涉嫌勾結勞保黃牛，開立300餘件不實診斷證明，協助民眾詐領勞保失能保險給付，詐領勞保6000萬，林抽佣逾450萬。台北地檢署指揮廉政署搜索林的辦公室及住處，並約談林男15人，今訊後聲押林及3黃牛李慶順、陳俊男、張明源，法院下午裁定林以200萬元交保，另3黃牛羈押禁見。

據了解，林俊杰到案後坦承部分犯行，檢方今早訊後原諭令林交保200萬，但林表示沒錢，籌不出保證金，檢方一度聲押林，結果法院下午審理羈押庭時，林妻得知訊息，火速急籌200萬元趕到法院「救夫」，法官認為林無羈押必要，仍裁定林以200萬交保。

(中時)