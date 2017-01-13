名醫診所賣管制藥品 雇員遭押58天獲國賠

名醫沈祿從的診所位在花壇鄉市區，已歇業3、4年。（謝瓊雲攝）

名醫沈祿從的診所位在花壇鄉市區，已歇業3、4年。（謝瓊雲攝）

彰化縣58歲陳姓婦人，任職花壇鄉精神科診所的櫃台人員，2011年因涉犯毒品危害防制條例，遭檢方起訴並被羈押長達58天，2014年獲判無罪後她聲請國賠，彰化地院審理後判決准予刑事補償23萬2千元。

陳婦任職於名醫沈祿從的診所，因診所涉嫌未經合法診療開藥程序就直接販售賣「丁基原啡因舌下錠」、「特美痛」等三、四級管制藥品，給吸毒者解毒癮，沈祿從與診所內藥師、員工等5人遭起訴。

陳婦於2011年11月16日至2011年1月12日遭羈押，她主張自己家世清白，卻因被押蒙羞遭鄰居非議，名譽、精神受損甚鉅，家庭也頓失經濟來源，向法院聲請以5千元折算1日支付刑事補償金。

法官審酌，陳婦任職該診所15年，月薪2萬多，工作內容僅為清潔打掃、掛號、調病歷，協助醫師、藥師清點藥物或拿藥給病患等單純行政工作，並無專業能力判斷內容，病歷資料或處方箋之記載並非其職責所在，亦無權干涉，獲無罪判決確定，即無得不為補償情形；在評估其受害程度後，以每日4千元計算，判准支付陳婦刑事補償金。

(中時)