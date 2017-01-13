方念華用心看世界　《FOCUS全球新聞》延長90分鐘

方念華主持《FOCUS全球新聞》廣受肯定。（TVBS提供）

方念華TVBS 56頻道《FOCUS全球新聞》深受各界好評，將從16日起，提前從晚間6點30分播出，精彩國外新聞一路到8點，成為台灣唯一長達90分鐘的國際新聞報導！方念華除了提出「每天最值得投資的90分鐘」觀點外，更以自己喜愛的句子︰「心有多大，世界就多大。」邀觀眾「用心」來看很貼近的國際事。

《FOCUS全球新聞》，以「方念華說新聞」的口吻，並邀請專家學者，把台灣人關注的國際焦點，以一對一訪談的方式，深入新聞事件講清楚說明白，針對當日最hot的新聞人物言談，深入剖析focus「關鍵人講關鍵話」，成為新改版的節目型態核心。

TVBS《FOCUS全球新聞》開播將屆滿4年，收視相當亮眼，每年更獲得各大新聞獎的青睞，從卓越新聞獎、台達能源與氣候特別獎、星雲真善美傳播獎…都連續獲得獎項殊榮，主持人方念華上個月底並獲得2016 LiTV年度OTT影視大賞「年度主播」肯定。國際新聞節目能如此叫好又叫座，凸顯台灣觀眾越來越有國際觀。

詳情請鎖定每周一至周五晚間 18︰30 ~ 20︰00 TVBS56頻道《FOCUS全球新聞》。

(中時)